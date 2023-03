Culinair dineren tussen de kersenranken: het kan weer, maar eerst wel even een aanbetaling doen

Al gaat een en ander dit seizoen wel even anders dan voorheen. Uitbaters Edwin Esmeijer en Esther Noot werken sinds dit seizoen met een aanbetalingssysteem bij reservering. Oftewel: een aanbetaling van 25 euro per persoon.

Zie het als een toegangsticket voor theater of bioscoop, zodat gasten verzekerd zijn van een plekje, verklaren de partners. Dit bedrag wordt, na ontvangst van een reserveringsbevestiging per mail, uiteraard in mindering gebracht op de uiteindelijke rekening.