Cornelis doneert 150.000 kilo gehavende aardappels en wortels aan voedselbank: 'Nog steeds goed te eten’

Kopzorgen heeft Mosselman ervan. Sinds vijf jaar teelt hij groentes op zijn 50 hectare land op biologische wijze. Dat betekent niet meer met grote zware landbouwmachines over de akkers rijden waardoor de grond samengedrukt wordt, en ook niet meer ploegen.

Geen pesticiden meer

Dat is heel goed voor het bodemleven, zoals Mosselman de huishouding van onder andere vele kleine beestjes in de grond noemt. Omdat hij zijn gewassen strook om strook op het land verbouwt, hoeft hij ook geen pesticiden meer te gebruiken. ,,Plagen en plantziektes verspreiden zich zo minder snel.”

150.000 kilo wortelen en aardappels

Omdat de meeste winkels groentes willen die er perfect uitzien, blijft Mosselman zitten met ladingen licht gehavende wortelen en aardappels. Honderdvijftigduizend kilo heeft hij in de opslag staan. Die doneert hij aan de voedselbank. Zijn doel is dat elke klant een kilo gratis krijgt.

Met een crowdfunding hoopt hij de helft van de omzet terug te krijgen die hij er oorspronkelijk voor had willen rekenen. Het streefbedrag dat hij hoopt binnen te halen is 45.000 euro. Woensdagavond staat de teller op meer dan 40.000 euro. ,,Ik moet mijn gezin onderhouden", zegt Mosselman. ,,Veel mensen staan te juichen als ze horen over mijn biologische landbouwbedrijf. Maar de overheden investeren er nauwelijks in.”