CDA bezorgd om veiligheid Brielse houten toren: ‘Kan beklimmen leiden tot verdere schade?’

Tijdens het trainings­kamp in Spanje ging het mis voor CWO: ‘We hadden beter thuis kunnen blijven’

CWO was begin 2023 nog kampioenskandidaat, maar vier maanden later strijden de Vlaardingers tegen degradatie. Trainer Jeff Stans zal zijn ploeg er via de nacompetitie in moeten houden. Hoe heeft het zover kunnen komen?