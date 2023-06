BVNL spat uit elkaar: na wethouder ook fractieleider van coalitiepartij in Voorne aan Zee weg

eens een zeeuw Julian Slager: ,,Ik wilde niet per se weg, maar wilde wel ontdekken wat er buiten Zeeland te doen was”

Om zijn dj-droom na te jagen vertrok de Schouwse Julian Slager (29) als jonge jongen naar Tilburg. Brabant voelde voor hem als een warm bad en hij bouwde er een nieuwe toekomst op in de muziek. Helaas komt er een einde aan de dj-droom, maar gelukkig is er altijd de basis in Zeeland om uit te blazen en tot rust te komen.