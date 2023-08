Buren willen Sven, die uit huis moet na het overlijden van zijn moeder, niet kwijt: ‘Hij hoort bij deze straat’

Sven wordt uit het huis van zijn moeder gezet na jarenlange mantelzorg: ‘Iets knapte in me’

Mag Sven van der Maas (47) uit het huurhuis van z’n moeder worden gezet nu zij in februari is overleden? Hij vindt van niet, ‘want iedereen weet dat ik daar ook woonde en jarenlang haar mantelzorger was’. Maar de huisbaas vindt dat hij dat recht heeft, want Sven is geen medehuurder. De rechter moet de knoop doorhakken. ,,Moet ik straks in m’n auto slapen?”