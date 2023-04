Brutale woninginbraak op klaarlichte dag in Oud-Beijerland

Dorpsraden in verweer tegen aanwas in B&B’s: ‘Situatie zoals in Domburg absoluut ongewenst’

Winkel- en woonpanden in het centrum die veranderen in bed & breakfasts (B&B) en extra bijgebouwen. Dat moeten we hier niet willen, waarschuwen de dorpsraden van Burgh-Haamstede en Renesse.