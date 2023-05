Bruine kroeg op sterven na dood? Café Me Moeder bewijst het tegendeel: ‘We zijn hier als een familie’

Energiecoa­ches Cor en Piet helpen mensen besparen: ‘Soms ga je met tranen in je ogen weg’

De één is van het type recht vooruit, de ander is meer een ‘zwabberaar’. Samen zijn Cor Bellers uit Oosterland en Piet Germing uit Kattendijke een gouden team. De twee energiecoaches van EnergieTeam Schouwen-Duiveland trekken over het eiland om mensen gratis te helpen energie te besparen. Dat blijkt een hit. Er is al dik 370 keer om advies gevraagd.