Breezze krijgt Legends of Rock en Qmusic over de vloer

Zaterdag duurt het programma liefst twaalf hele uren. Om 12.00 uur trapt This is Tina! af, de tributeband bij wie je met je ogen dicht denkt dat je Tina Turner hoort. Daarna kruipen coverbands uit binnen- en buitenland in de huid van The Rolling Stones, Anouk, U2, Queen, Guns N’Roses, Bon Jovi, Metallica en AC/DC. Ze zorgen volgens de organisatie ook voor een spectaculaire lichtshow en speciale effecten tijdens de optredens. Op het terrein zijn zowel zit- als staanplaatsen, ook kan er volop worden gegeten en gedronken.

Foute Avond

Vrijdagavond is Qmusics 4 Uur Fout te vinden aan het Brielse Meer. Met feest-dj John, de band T-Spoon (bekend van de hit Sex on the beach) en het Feestteam krijgt de Foute Avond van de radiozender vanaf 19.30 uur invulling. Meer over de kaartverkoop is te vinden op breezze.me onder het kopje evenementen. Tickets zijn ook op het terrein te koop, tot het vol is.