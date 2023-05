Brabants Mobiliteitsnetwerk en Moerdijk zetten pendeldienst in tussen Hollandsch Diep en havenbedrijf

Oud-Beijerland maakt wéér feestje van doorkomst Roparun

Oud-Beijerland had, als beste doorkomstplaats van de route Zuid van de Roparun in 2022, een naam hoog te houden en maakte die helemaal waar. Op weg naar de finish in de Coolsingel in Rotterdam beleefden deelnemende teams én toeschouwers machtige uren op verschillende plekken in het Spuidorp.