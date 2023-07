Blauwalg ontdekt bij watersportclub en strandje

onvoltooid verleden Kermis, poffertjes eten en op wapenin­spec­tie: zo zag de zomer van 1923 eruit op de eilanden

De zomervakantie is in volle gang. Eilanders trekken eropuit of vertoeven juist in eigen gebied, genoeg te doen immers. Dat roept de vraag op waarmee men zich eigenlijk precies een eeuw geleden vermaakte in de zomermaanden. Zomaar een greep uit de streekkranten van destijds.