Automobilisten zijn wachten op de pont zat; politie grijpt in bij ruzies in de file

In deze smalle straat mogen cafés tafels niet buiten zetten: ‘We willen geen toestanden zoals in Seoul’

Het verbod aan horecaondernemers om tijdens de Vestingdagen in Hellevoetsluis hun tafels buiten te zetten in een smalle straat, roept uiteenlopende en felle reacties op. De één vindt het betutteling van de bovenste plank, de ander hamert op de risico’s. ,,We willen geen toestanden zoals vorig jaar met Halloween in Seoul, waar mensen in het gedrang zijn omgekomen.”