Auto op de kop in Zwartewaal, bestuurder nergens te bekennen

Piepklein Piershil bruist waar reuring in andere dorpjes stilvalt: ‘Ons geheim? Saamhorig­heid’

Goudswaard en Piershil, twee kleine dorpjes in de Hoeksche Waard, liggen hemelsbreed slechts een paar kilometer van elkaar. Maar waar de Oranjevereniging in het ene dorp zichzelf onlangs ophief vanwege een tekort aan vrijwilligers, floreert de ander. In Piershil is ruim twee derde bewoners lid en hossen zelfs de Oekraïense vluchtelingen mee.