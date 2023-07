Al 14.000 tegels gewipt in de Hoeksche Waard

Kans op één vuilophaal­dienst op Voor­ne-Put­ten: ‘Dat is goedkoper voor inwoners’

Er wordt onderzocht of er één vuilophaaldienst voor heel Voorne-Putten kan komen. Als dat het geval is, is dat goed nieuws voor de inwoners, verwacht wethouder Mijnans van Nissewaard: ,,Dan wordt het normaal gesproken goedkoper.”