Agenten met kogelvrije vesten arresteren vier tieners met nepvuurwapens op zak

Bij Keet in de Kerk sneltekent Rianne (35) het publiek door de voorstel­ling heen: ‘Muziek is soms best ongrijp­baar’

Het is niet haar dagelijks werk, maar Rianne Bakker (35) was er wel vroeg bij. Als 15-jarige al was ze als sneltekenaar actief op markten. Die vaardigheid pakt ze voor de kinderconcertserie Keet in de Kerk opnieuw op. Daar komen zang, orgel, dans, toneel en nu ook sneltekenen samen. ,,Dat is de kracht van de voorstelling. Al die disciplines bij elkaar.”