Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Voorne aan Zee

reportage Energie besparen staat bovenaan bij Zeeuwse bedrijven: ‘De pompen moeten hier altijd draaien’

Bedrijven willen vaak wel verduurzamen en door gestegen energieprijzen is het ook geen luxe meer. Plankgas naar een toekomst met (veel) minder energieverbruik, zogezegd. Maar waar te beginnen? Tientallen Zeeuwse bedrijven hebben de afgelopen maanden bij het team experts van het Zeeuws Energie Akkoord aangeklopt. Over hoe het Expert Platform binnen een jaar een begrip is geworden in het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf. We belichten drie bedrijven: Illuxtron International B.V. in Vlissingen, Hemi in Tholen en Krijn Verwijs Yerseke.