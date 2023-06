Aardappelboer geeft leerlingen les, over twee weken gaan ze zelf aan de slag

Nog vier dagen om de Kunst­schouw te bezoeken: ‘Het is hier fantas­tisch druk’

Het is bloedjeheet en toch is het er beredruk. De Kunstschouw 2023 is in volle gang. Je kunt er je hart ophalen als je van kunst houdt. Maar ook als je het leuk vindt om te zwerven langs bijzondere plekken en mooie verhalen.