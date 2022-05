Wordt het dansen op een vulkaan voor Mathieu van der Poel of levert hij het roze in op de Etna?

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De sprinters kunnen vandaag hun borst natmaken, want vanaf de start in het Siciliaanse achterland gaat het op en af over smalle wegen, die ver verwijderd liggen van de bewoonde wereld. Met 3500 hoogtemeters wordt het flink aanpoten voor het Giro d’Italia-peloton.

De slotklim, die net als 2017 eindigt bij de Rifugio Sapienza, begint stiekem al een kilometer of veertig voor het einde, maar wordt pas echt interessant na Biancavilla, op 23 kilometer voor de finish, waar de stijgingspercentages oplopen van 7 tot maximaal 14%. De laatste kilometer is daarentegen weer (redelijk) vlak met gemiddeld een stijgingspercentage van 3%.

De vraag is of leider Mathieu van der Poel stand houdt op de flanken van de Etna. En wat kunnen Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Bauke Mollema? Of krijgen we een (lange?) ontsnapping van types als Lennard Kämna, Rein Taaramäe, Davide Formolo, Pavel Sivakov of David de la Cruz. En wat doen de favorieten Richard Carapaz, Simon Yates en Miguel Ángel López? Laten die al meteen het achterste van hun tong zien of houden ze zich nog gedeisd?