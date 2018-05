Wat kunnen de renners vandaag verwachten?

De kans dat Dumoulin vandaag het roze behoudt is door de massasprint groot. De erkende sprinters hebben een fikse achterstand in het klassement en etappe 2 is er niet één voor de vluchters. De torenhoge favoriet voor vandaag is Elia Viviani. De Italiaan boekte dit seizoen al zes zeges, waaronder de Driedaagse De Panne. In Gent-Wevelgem werd hij tweede. Danny van Poppel is Neerlands troef in de sprintetappes. . ,,Het zal duidelijk zijn dat Viviani de te kloppen man is. Maar er zijn altijd meer goede sprinters in zo’n ronde. Je moet nooit denken dat het wel mee zal vallen", vertelt de zoon van oud-sprinter Jean-Paul van Poppel



Vandaag is ook de eerste kans om de blauwe bergtrui te veroveren. Ziklhron Ya'aqov is een klimmetje van 2.6 kilometer met een maximaal stijgingspercentage van 13 procent.



De etappe begint om 12.50 uur en is te volgen via ons liveblog.