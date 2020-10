Vuurwerk verwacht in slotfase van tweede Giro-rit

Het Giro-peloton rijdt vandaag vanaf Alcamo, een klein stadje ten westen van Palermo, grotendeels langs de kust naar Agrigento. Maar voordat de renners de kust bereiken, krijgen ze in de eerste vijftig kilometer vier heuvels voor de kiezen. Geen al te zware, overigens. Slechts één van die beklimmingen is gecategoriseerd. De Santa Ninfa, de derde van de vier heuvels, heeft de vierde categorie. Daarop moet Rick Zabel, die gisteren de snelste was bij het eerste tussenpunt in de openingstijdrit, zijn blauwe bergtrui verdedigen.

Na de vierde heuvel, waarop een tussensprint plaatsvindt, is het een kleine honderd kilometer lang vlak in de tweede etappe van de Giro d’Italia van 2020. Maar dat wil niet zeggen dat de rit, die in totaal 149 kilometer duurt, zomaar in een massasprint gaat eindigen. De finish ligt namelijk bovenop nog een beklimming van de vierde categorie. In de laatste 3,7 kilometer naar de eindstreep in Agrigento moet er met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent worden geklommen.