Voor Dumoulin is de Giro ondanks alles nog altijd de kortste weg naar succes: ‘Zo lastig om verleden los te laten’

Weinig topsporters zijn zo ontwapenend en eerlijk als Tom Dumoulin. Een paar dagen eerder droomt hij nog van een roze stunt, maar bovenop de Etna is Dumoulin veranderd in één meter 85 teleurstelling. Compleet gedesillusioneerd. Vijf dagen later op Blockhaus, de tweede finish bergop deze Giro, krijgt zijn zelfvertrouwen opnieuw een knauw. Terwijl Koen Bouwman in zijn blauwe bergtrui net klaar is met zijn interview, schudt Dumoulin moedeloos zijn hoofd als hij over de streep komt.