Vluchters kilometer voor finish ingerekend, Arnaud Démare wint derde etappe in deze Giro

Op ruim 100 kilometer van de streep werd het peloton toch ineens opgeschrikt. Uit het niets verscheen in beeld dat Romain Bardet de koers verlaten had. In eerste instantie werd gedacht aan een vergissing, maar al snel bleek dat Bardet last had van maagklachten. De Fransman was gisteren tijdens de etappe ziek geworden en dat is in de nacht verergerd.