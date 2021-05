Van der Hoorn in voetsporen Dumoulin als vierde Nederlander met Giro-etappezege deze eeuw

Taco van der Hoorn won vanmiddag de derde etappe van de Giro d’Italia en daarmee trad de 27-jarige Nederlander in de voetsporen van Tom Dumoulin. Dumoulin was in 2018 de laatste Nederlander die een Giro-etappe wist te winnen.

Pas drie Nederlanders kregen het tot vanmiddag voor elkaar om deze eeuw een etappe op hun naam te schrijven in de Giro d’Italia. Pieter Weening was in 2011 de eerste, waarna diezelfde Weening dat kunstje nog eens herhaalde in 2014. In 2016 was het vervolgens de beurt aan Tom Dumoulin, die in eigen land het roze pakte. Dat deed hij door in Apeldoorn de openingstijdrit te winnen.

Een jaar later, in 2017, won wederom een Nederlander een tijdrit in de Giro. Niet Dumoulin maar Jos van Emden wist de slottijdrit op zijn naam te schrijven. Dat deed hij nadat Dumoulin in de tiende en veertiende etappe ook al mocht zegevieren. Daarmee was 2017 vanuit Nederlands perspectief uiteraard een fenomenale Giro. Niet in de laatste plaats omdat Dumoulin ook de eindzege noteerde.

De laatste Nederlander die uitzinnig van vreugde werd tót Van der Hoorn vanmiddag was wederom Dumoulin. Hij won in 2018 de openingstijdrit in Jeruzalem en kreeg pas op 10 mei 2021 zijn opvolger: Taco van der Hoorn, na Weening, Dumoulin en Van Emden dus de vierde Nederlander met een Giro-etappezege in deze eeuw.

Dumoulin is met vier Giro-ritzeges gedeeld recordhouder, samen met Jean-Paul van Poppel, die zijn vier etappes eind vorige eeuw won.

Volledig scherm Tom Dumoulin en Taco van der Hoorn. © AFP