Twaalfde Giro-rit: drie pittige beklimmingen op weg naar Genua, Ewan stapt af

Onderweg wachten drie beklimmingen van derde categorie. De top van de laatste beklimming, Valico di Trensasco (4,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van acht procent), ligt op iets meer dan dertig kilometer van de finish.

Zeven keer eerder finishte een etappe in de Ronde van Italië in Genua. De laatste keer was in 2025, toen Elia Viviani de snelste was na een massasprint. Andere renners die juichten in het noord-westen van Italië zijn Severino Andreoli (1966), Francesco Moser (1980), Urs Freuler (1985), Thierry Marie (1992), Álvaro González de Galdeano (2000) en Bradley McGee (2004). Wie voegt zich bij dit zevental?

Volledig scherm Het profiel van de twaalfde etappe. © Giro

De Australiër Caleb Ewan verschijnt vandaag meer aan de start. Zijn ploeg Lotto-Soudal meldde vanmorgen dat de sprinter ‘zoals gepland’ de Giro heeft verlaten.

,,Met heel wat bergetappes in het vooruitzicht is in overleg met het team beslist dat Ewan huiswaarts keert. Na een korte rustperiode zal de sprinter toewerken naar zijn volgende grote doel van het seizoen, de Ronde van Frankrijk. Ook daar mikt Ewan op dagsucces in de sprintetappes”, aldus Lotto-Soudal.

Ewan had het lastig in de Giro, waarin hij vorig jaar nog twee ritten won. In deze editie finishte hij een keer als tweede achter de Fransman Arnaud Démare.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle klassementen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Juan Pedro López in de roze trui. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP / EPA