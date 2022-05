Tom Dumoulin maakt zich ondanks goede Giro-dag geen illusies: ‘Denk dat ik tekort kom’

,,Ik was helemaal niet van plan mee te gaan in de ontsnapping", zo erkende Dumoulin na afloop bij Eurosport. ,,Ik wilde mezelf nog wat meer dagen geven om goede benen te krijgen en ik wilde dus vooral Koen z'n vlucht beschermen, maar ineens hadden we een gat en zat ik mee in de ontsnapping", aldus een lachende Dumoulin, die uiteindelijk Bouwman zag winnen.

,,Er is geen renner die het meer verdient dan Koen Bouwman. Ik heb nog heel weinig wedstrijden met hem gedaan, maar op stage in Colombia heb ik hem goed leren kennen. Op persoonlijk vlak en op wielervlak ken ik hem nu heel goed dus ik weet ook hoe snel hij aan de streep is. Dat was een grote troef voor ons vandaag", zei Dumoulin over zijn ploeggenoot.

Volledig scherm Een lachende Tom Dumoulin juicht voor de winst van ploeggenoot Koen Bouwman. © AFP

Dat de lach terug was bij Dumoulin was veelzeggend. Hoe anders was dat na de etappe op de Etna, waar de Nederlander zijn klassement in één klap vaarwel kon zeggen. ,,Vandaag was het veel beter", vond Dumoulin, die nu op 5 minuten en 40 seconden op een 33ste plek staat in het algemeen klassement. Of hij stiekem toch nog hoop heeft? ,,Nee, ik ben niet meer bezig met het klassement. Ik denk dat ik daarvoor tekort kom, al was het vandaag wel wat beter. Maar ook met de benen van vandaag ga ik niet bij de eerste drie in het klassement rijden.”

Wat nu de plannen van Dumoulin zijn tijdens deze Giro? ,,Ik wil nog twee mooie weken hebben. Ik denk dat ik voor het klassement tekort kom, maar ik hoop nog een paar mooie dagen uit te kunnen kiezen om voor een etappezege te gaan. We zien het wel: normaal gesproken doe ik in elk geval niet meer mee voor het klassement.”

