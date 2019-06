Tien seconden straf Roglic wegens duwen, Ángel López vrijuit na klap

De ploegleider wil niet één moment aanwijzen waarop het tijdverlies Roglic noodlottig is geworden in de strijd om het roze. “Je hebt de veertig seconden die hij verloor in de etappe naar Como en de twee minuten in de ritwinst van Carapaz. De ronde wordt nooit op één dag verloren. Het is een opeenstapeling van tijdverlies. Vandaag geeft hij ook een kleine minuut toe. Zoals het klassement er nu voorstaat, kun je zeggen dat de beste renners op 1 en 2 staan.”



Roglic stond na de eerste week ruim voor op zijn concurrenten, maar is inmiddels voorbijgestoken door Landa, Vincenzo Nibali en Richard Carapaz. De Ecuadoraan van Movistar behaalt zonder ongelukken morgen zijn eerste eindzege in een grote ronde. Bauke Mollema staat knap vijfde.