Ten Dam geniet van 'vrije rol’ in de Giro

Leeftijd, het zegt Laurens ten Dam allemaal niet zo veel. Het ging er naar zijn zin al te vaak over: of het zijn laatste grote ronde zal zijn. ,,Daar hoeven we het dus niet over te hebben’', zegt hij bij de start van de derde etappe van de Giro d’Italia. De 38-jarige renner zit bij het Poolse CCC goed op zijn plaats. ,,Mooie ploeg en ik heb hier een vrije rol.’'

Ten Dam is in de eerste plaats wielrenner. Maar de nevenactiviteiten breiden zich langzaam uit. Hij is hoofdredacteur van een wielertijdschift (Bicycling), schreef dit voorjaar columns voor de Belgische krant Het Nieuwsblad en verzorgt een podcast (Live Slow Ride Fast), die genomineerd is bij de Dutch Podcast Awards. ,,Leuk werk, ik spreek er hier af en toe eentje in. Voor het blad doe ik nu even wat minder.’'

Lees ook Diskwalificatie Viviani, ritzege gaat naar Gaviria Lees meer

Zie het niet als een investering in de toekomst. ,,Ik doe dit gewoon omdat ik het leuk vind. Ik vind fietsen leuk. Als je dan hoofdredacteur van een wielerblad kunt zijn, een podcast kunt maken en columns mag schrijven...’'

Zijn achttiende grote ronde rijdt Ten Dam voor CCC, de Poolse ploeg die debuteert in de WorldTour ,,Een voortzetting van BMC, samen met een Poolse sponsor. Het is allemaal goed georganiseerd, ik ben blij verrast.’' Maar het is niet meer de strakke planning die hij de laatse jaren bij Sunweb gewend was. ,,Ik kan hier iets meer mijn eigen ding doen. Iedereen werkt keihard, zoals je van Polen verwacht. Ik voel me weer een beetje verwend. Dat is wel lekker.’'

De ploeg heeft in Dariusz Milek een markante hoofdsponsor. Rijk geworden in de schoenenhandel (CCC) wil hij nu snel resultaat zien in de wielersport. ,,Ik heb hem nog niet zo veel gezien. Hij roept af en toe wat. Hij heeft gelijk ook, als je een paar miljoen neertelt.’'

Ten Dam had best bij Sunweb willen blijven. ,,Ik zou sowieso de Tour niet doen. Tom zou hem, ten tijde dat bijtekenen aan de orde was, juist wel rijden. Ze haalden ons uit elkaar. Voor mij was er geen reden meer om bij Sunweb te blijven. Samen met Tom wilde ik nog wel een paar grote rondes doen. Ja, hij rijdt hier nu toch, maar dat wil niet zeggen dat ik bij Sunweb de Giro ook had gereden.’'