Taco van der Hoorn krijgt na wielerstunt vragen over zijn naam: ‘Niet vernoemd naar tortilla’

,,Taco van der Hoorn is de eerste renner die genoemd is naar een fast food ingrediënt die een rit in de Giro d’Italia wint sinds Iban Mayo de 19de rit won in 2007", merkte iemand op Twitter op. Maar die voornaam, is die eigenlijk wel afgeleid van het voedsel taco? ,,Niet van de Mexicaanse tortilla”, liet Van der Hoorn aan HLN weten. ,,Wel van de hockeyspeler Taco van den Honert. Dat vonden mijn ouders wel leuk, dus noemden ze me Taco.” In 2017 werd Van der Hoorn prof bij Roompot. In 2019 en 2020 reed hij voor Jumbo-Visma, sinds dit seizoen voor de wat kleinere Belgische ploeg. ,,Bij Jumbo-Visma leerde ik heel veel: met plezier knechten voor Wout van Aert in de klassiekers en vluchten neutraliseren voor Dylan Groenewegen. Nu kruip ik zelf in zo’n vlucht. Véél leuker.”

Zo'n half jaar geleden zag de wielertoekomst van Van der Hoorn een stuk minder rooskleurig uit. Zijn contract bij Jumbo-Visma werd niet verlengd en omdat Van der Hoorn geen topklimmer of topsprinter is, braken er lastige tijden aan, ook nog midden in de coronapandemie. Dat contract kwam dus toch, bij Intermarché-Wanty Gobert, en de Nederlander was vol plannen voor de Giro. ,,Ik wilde geen enkele ontsnappingspoging laten gaan zonder mij", aldus Van der Hoorn tegen Cyclingtips. ,,Het was niet het plan om het zo af te ronden, maar ik moest de kleine kans die ik greep pakken.”



Ploegleider Valerio Piva vertelde aan de RAI wat de sterke punten van Van der Hoorn zijn. ,,Hij is een sterke renner op het vlakke en hij is in de best mogelijke vorm. We hebben hem speciaal meegenomen naar de Giro voor dit soort scenario's. We wisten dat hij maar een heel kleine kans had, maar hij heeft die gepakt. We zijn heel erg trots op hem.”