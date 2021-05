Strade Bianche in de Giro: het onheil van een lekke band op een onverharde strook

In het peloton snappen ze wetenschap­per en buitenbeen­tje Taco van der Hoorn niet

11 mei Columnist Thijs Zonneveld is vol bewondering over Taco van der Hoorn, die gisteren heel Intermarché-Wanty Goubert, het rijdende circus van Hilaire van der Schueren, liet glunderen. ‘Zijn mond stond zo ver open dat je kon zien wat hij ‘s morgens had ontbeten.’