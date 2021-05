Sprintkanon Ewan heeft een bijzonder doel: ‘Het wordt niet makkelijk’

Caleb Ewan sneed het onderwerp afgelopen winter al eens aan, maar twee dagen voor de start van de Giro d’Italia herhaalde de Australische wielrenner zijn grenzeloze ambitie nog maar eens. ,,Ik wil in de Giro een rit winnen en daarna hetzelfde doen in de Tour en de Vuelta”, sprak de sprinter van Lotto Soudal in Turijn, waar de Giro zaterdag start met een korte individuele tijdrit.

Ewan (26) was eerder al drie keer succesvol in de Giro (2019 en 2017) en rekent in de aanstaande editie op zo’n zes kansen op een sprint. ,,Het wordt niet gemakkelijk”, vertelde hij donderdag. ,,Er staan hier heel wat snelle jongens aan de start. Groenewegen, Viviani, Gaviria, Merlier en Nizzolo, om er een paar te noemen. Maar ik denk dat ik een goede kans maak om een rit te winnen en dat is mijn belangrijkste doel.”

Traditiegetrouw is de Giro, met een vaak net iets minder deelnemersveld en minder grote belangen dan in de Tour, een ronde waarin de controle van de ploegen met sprinters minder groot is. ,,Slechts een paar ploegen zullen een handje helpen om de boel bij elkaar te houden en aanvallers terug te pakken. En in de finale zal het wat chaotischer zijn, want geen enkele sprinter heeft hier een volledige ‘lead-out’ ter beschikking. Veel snelle jongens zullen tot de laatste kilometers moeten wachten om naar voren te komen. Ik heb daar weinig problemen mee. Ik vind meestal wel mijn weg.”

De kans dat Ewan, met al zijn plannen voor dit jaar, de Giro uitrijdt lijkt klein: ,,Ik focus me nu op het behalen van die ritzege, daarna zien we wel wat het beste is met het oog op de Tour. Als ik me niet meer 100 procent voel, ga ik niet aandringen om Milaan te halen.”

