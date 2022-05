Sprinters lijken aan zet in volledig vlakke elfde Giro-etappe

Natuurlijk staat het iedereen vrij om aan te vallen, ook in deze 203 kilometer lange etappe van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia, maar kansrijk zal zo'n vlucht niet zijn. Op een volledig vlak parkoers heeft het peloton, met de sprintersploegen op kop, namelijk alle touwtjes in handen. De rit trekt bovendien het binnenland in, dus de kans op waaiers is zeer gering.



Kortom, rappe mannen als Mark Cavendish, Caleb Ewan en Arnaud Démare zullen de messen geslepen hebben. Ewan kwam gisteren eenzaam als laatste over de finish. Betekent dit dat de Australiër niet in vorm is, of dat hij zich juist gespaard heeft voor vandaag? Mathieu van der Poel gaan we vandaag in ieder geval niet te zien krijgen, zo beloofde hij gisteren.



De biljartlakenvlakke etappe gaat op 12.30 uur van start en de finish wordt rond 17.15 uur verwacht. De koers is in dit liveblog te volgen.