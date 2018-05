Simon Yates: van outsider naar grote favoriet

Door Lisette van der Geest Bij de drager van de roze trui, Simon Yates, zit fietsen zowel in zijn genen als in zijn opleiding. Hij is vijf minuten ouder dan Adam, zijn tweelingbroer, ploeggenoot én de jongen die tijdens hun jeugd altijd net even sneller wilde zijn. Er ging geen training voorbij zonder ‘wieltje meten’; continu strijd om het voorste wiel. Niemand wilde de achterste fietser zijn. Kortom: ze zijn gretig, zeggen allebei dat ze leven om te ‘racen’. Ze begonnen op hun achtste met fietsen en gebruiken samen regelmatig de slogan ‘Yates you can ’. Menig wielerverslaggever vergist zich nog weleens, zeker wanneer de 25-jarige broers een helm en bril dragen. Ze hebben dezelfde stijl en gelaatstrekken die nagenoeg hetzelfde zijn. Iel, smal, volgens de website procyclingstats wegen Simon en Adam respectievelijk 59 kilogram om 58 kilogram. Met zijn 172 centimeter is Simon één centimeter korter dan zijn broer die deze Giro overigens aan zich voorbij laat gaan.

Baanwielrennen

De broers begonnen hun loopbaan zoals zoveel Britse renners in het baanwielrennen. Simon was in zijn jeugd altijd net even beter dan Adam, die geen uitnodiging voor de nationale baanploeg kreeg en besloot zijn kansen te verleggen naar een carrière op de weg. Simon behoorde tot de mondiale top op de baan. Hij won in 2010 bij de junioren samen met Daniel McLay de wereldtitel op de koppelkoers, lag tijdens de Commonwealth Games op een kamer met Christopher Froome en debuteerde drie jaar later als senior op een WK waar hij direct de puntenkoers won.



Pas in 2014 stapte Simon over naar de weg, met succes. Al in datzelfde jaar liet Sky-teambaas Dave Brailsford weten geïnteresseerd te zijn in de Britse broers, die opgroeiden in Bury in het noordwesten van Engeland. Maar zij zagen een rol als knecht van Bradley Wiggins en Froome niet zitten en kozen voor een Australisch avontuur.