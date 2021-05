Sensatie in Giro: Van der Hoorn soleert naar fabelachtige ritzege

Giro d'ItaliaTaco van der Hoorn heeft voor een enorme stunt in de Giro d’Italia getekend. De 27-jarige Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux was in de lastige derde etappe de hele dag in de aanval en rondde het af met een spetterende solo.

Vanuit een kopgroep van acht renners, met daarbij ook landgenoot Lars van den Berg, bleek Van der Hoorn in de heuvelachtige finale veruit de sterkste. Op ruim 8 kilometer van de finish schudde hij zijn laatste medevluchter af. Vervolgens hield hij totaal onverwacht het aanstormende peloton van zich af.



Op de streep in Canale had Van der Hoorn 4 seconden voorsprong over. Achter de ontketende Nederlander sprintte Davide Cimolai naar de tweede plaats. Peter Sagan, wiens Bora-hansgrohe-formatie de hele dag de koers hard maakte, moest genoegen nemen met een derde stek. Filippo Ganna hield zijn roze trui.

Volledig scherm Taco van der Hoorn. © REUTERS

Van der Hoorn eerste aanvaller

Met nog 190 kilometer op de teller, de etappe was nauwelijks onderweg gevlagd, was Van der Hoorn de eerste aanvaller van de dag. Hij had er enkele pogingen voor nodig, maar raakte met zeven andere renners vooruit. Naast landgenoot Van den Berg en Pellaud waren dat de 18-jarige Giro-benjamin Andrii Ponomar, blauwetruidrager Vincenzo Albanese, Samuele Rivi, Alexis Gougeard en Samuele Zoccarato.

Daarachter liet de knechten van Sagan het verschil niet groter dan zes minuten worden. In het tweede deel van de etappe, waar het terrein zwaarder werd, voerden zij het tempo zelfs flink op. Veel topsprinters, onder wie Dylan Groenewegen en Caleb Ewan, moesten passen.



Ook de kopgroep dunde uit. Na de laatste klim was Van der Hoorn alleen met Pellaud overgebleven. Op 8 kilometer van de finish plaatste de Nederlander zijn beslissende aanval. Het jagende peloton kwam nog dichtbij, maar kon niet voorkomen dat de 27-jarige Van der Hoorn zijn debuut in een grote ronde opluisterde met een fabelachtige ritzege.

