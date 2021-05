Rozetruidrager Bernal verliest tijd: ‘Ik probeerde Yates te volgen, dat was misschien te veel’

PodcastEgan Bernal was in de 17de etappe van de Giro d’Italia voor het eerst niet de sterkste klimmer. De Colombiaan van Ineos Grenadiers kon het tempo van Simon Yates en João Almeida niet volgen en verloor ongeveer een minuut. ,,Ik ben tevreden, omdat het niet mijn beste dag was en ik niet heel veel tijd heb verloren", aldus Bernal vlak na de finish tegen de RAI .

Het verlies ten opzichte van Yates was aan de finish 53 seconden, terwijl Bernal ruim een minuut prijsgaf aan Almeida. Geen ramp, want de voorsprong in het klassement blijf geruststellend.

,,Ik was aan het einde dichtbij Damiano Caruso en hij is de renner waar ik op moet letten”, aldus Bernal over de Italiaan, op 2'21 de nummer 2 van het algemeen klassement. ,,Weer een dag die voorbij is, laten we ons nu focussen op morgen.” Dan staat de renners een heuvelachtige rit te wachten, met in de finale enkele korte, maar steile beklimmingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op de slotklim van de 17de rit was Bernal de mindere van Yates, die in het klassement nu derde staat, op 3'23 van de Colombiaan. ,,Yates reed een geweldige beklimming. Hij ging heel hard en was vandaag echt sterker dan ik. Hij was indrukwekkend op de slotklim”, gaf Bernal aan. ,,Het was een klim met heel zware stukken, dat ligt hem. Ik probeerde hem te volgen, misschien was dat té veel. Maar aan het einde zat ik dus bij Caruso, dus dat ik prima voor mij.”

Volledig scherm Bernal op het podium in de roze leiderstrui. © AFP