Ritwinnaar Battaglin: De Giro brengt mij altijd geluk

Na vijf dagen is één doel van Lotto-Jumbo in de Giro al binnen: een ritzege. De Italiaan Enrico Battaglin bleek in Santa Ninfa na een lastige etappe de sterkste en toonde daarna zijn tevredenheid over zijn Nederlandse werkgever.

Door Pim Bijl



In Nederland, maar ook in Italië behoort Enrico Battaglin niet tot de bekende renners. Maar ondertussen is zijn track record in de Giro grandioos. Zijn overwinning in Santa Ninfa is al zijn derde ritwinst in de grote ronde door zijn thuisland. ,,De Giro brengt mij altijd geluk”, zei de gelukkige Battaglin. ,,Ik won al in 2013 en 2014 en in 2016 leken we de Giro te gaan winnen met Steven Kruijswijk. Ik rijd hier altijd goed.”



Battaglin was een dag eerder, in Caltagirone, al dicht bij de zege. Hij werd derde. ,,Maar ik ging op 600 meter van de streep aan en dat was misschien te vroeg op zo’n steile slotklim. Nu was mijn timing perfect. Weer was er een steile klim, maar de aankomst was vlak. Daardoor kon ik een beetje uitrusten voor mijn sterke sprint.”

Volledig scherm Enrico Battaglin. © photo: Cor Vos

Hij versloeg Giovanni Visconti en José Goncalves. Zo heeft de Giro voor Lotto-Jumbo – toch al bezig aan een uitstekend seizoen - al op dag vijf glans gekregen. Het team hoopt dit jaar dat meerdere wegen op weg naar Rome tot succes leiden. George Bennett is de man van het klassement, maar de ploeg nam ook meerdere rittenkapers mee. Gesink, voor in de bergen. Battaglin, voor aankomsten na heuveletappes als vandaag en gisteren. En sprinter Danny van Poppel voor de vlakke etappes.



Een dag eerder had kopman Bennett graag gezien dat Enrico Battaglin iets meer op hem had gelet in Caltagirone. ,,Maar er was geen probleem”, verklaarde Battaglin. ,,Hoogstens had de communicatie iets beter gekund.” Toch toonde hij zich vanochtend bij de start in Agrigrento voorzichtig ondanks zijn getoonde vorm. ,,Het klassement van George Bennett is de grootste prioriteit”, zei hij.

Herkansing