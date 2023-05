Remco Evenepoel gehavend na val in chaotische etappe Giro: ‘Hij heeft veel pijn’

Remco Evenepoel hield de nodige schade over aan zijn twee valpartijen in de vijfde etappe van de Giro. Bij een nadere medische check kwamen een bloeduitstorting, een verkramping van zijn spieren en problemen bij het heiligbeen aan het licht. Primoz Roglic kwam op de fiets van ploeggenoot Koen Bouwman binnen.

Volgens zijn ploeg Soudal - Quick-Step stapt de 23-jarige kopman donderdag gewoon op de fiets. ,,Zeker is dat de zesde etappe een moeilijke wordt voor hem”, zei ploegarts Toon Cruyt in een persupdate. ,,Het probleem is dat hij na zijn tweede crash veel pijn heeft aan de rechterzijde van zijn lichaam.”

Cruyt denkt te weten hoe Evenepoel, nummer twee in het algemeen klassement kan worden opgelapt. ,,Hopelijk gaat het met een goede massage en lichaamsbehandeling, gevolgd door een goede nachtrust, beter. Donderdagochtend weten we meer.”

Roglic eindigt niet op de eigen fiets

Primoz Roglic was betrokken bij de grote valpartij in de slotfase van de vijfde etappe van de Giro d’Italia, maar zijn ploeggenoten brachten de Sloveense kopman van Jumbo-Visma vlug terug naar het eerste peloton. Hij reed op de fiets van ploeggenoot Koen Bouwman over de streep in Salerno.

,,Normaal gesproken is deze finish geen enkel probleem. Maar de regen maakte het hectisch en glad”, zei ploegleider Marc Reef. ,,Op zo’n 7 kilometer voor het eind gleed een aantal renners weg in een bocht naar rechts. Primoz zat daar ook bij. Koen gaf meteen zijn fiets af aan Primoz. De rest van de mannen hebben gewacht en hem teruggereden naar voren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Roglic had waardering voor het werk van zijn helpers. ,,Ze deden het echt geweldig in de laatste kilometers. De schade had een stuk groter kunnen zijn. Toen ik weer was aangesloten vooraan volgde nog een crash en kwam ik goed weg. Ik ben blij dat we daarna veilig de meet konden passeren”, zei de drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje, die aast op zijn eerste eindzege in de Ronde van Italië.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappe van de dag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Algemeen klassement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappeschema Giro 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s