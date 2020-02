Proloog Giro over oudste brug Boedapest

Peter Sagan start volgend jaar voor het eerst in de Giro d’Italia

24 oktober Peter Sagan maakt volgend jaar zijn debuut in de Ronde van Italië. De Slowaakse toprenner van Bora Hansgrohe gaat op jacht naar een ritzege in zijn derde grote ronde. Na 12 ritzeges in de Tour en vier in de Vuelta vindt Sagan het hoog tijd ook te scoren in de Giro.