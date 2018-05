Profiel: Rohan Dennis, 'halve vegetariër' en virtueel nummer één

Door Twitter kan het dat Jos van Emden ruim een jaar geleden een bericht stuurde: ‘Hé Rohan Dennis I don’t like you anymore.’ Dat was net na de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico. Net nadat Van Emden een paar uur in de hotseat had gezeten als virtuele nummer één, hopend op de grootste overwinning uit zijn carrière.



Tot Dennis - als twee na laatste in het programma - met slechts drie seconden onder zijn tijd ging.



Dennis antwoordde: ‘That’s ok Jos van Emden, I understand it can’t always be a two way street.’