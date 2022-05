Podcast | Zege Bini Girmay is een keerpunt in het wielrennen

Het is wel te hopen dat Girmay morgen kan starten want hij kreeg de kurk van de fles bubbels in zijn oog en werd in plaats van naar de persconferentie, naar het ziekenhuis gebracht. Verder reageert Mathieu van der Poel op zijn tweede plek en vertelt het verhaal van de finale. En Hidde spreekt na afloop met Kelderman die vandaag vierde werd en liet zien dat hij goed is.