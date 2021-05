Podcast | ‘Vanaf kilometer nul was het volle bak oorlog’

Verder gaat het over Egan Bernal en zijn afterburners, Evenepoel die aanhaakt en indruk maakt, Ciccone die opmerkelijk goed is. Over Mollema en Bouwman in de kopgroep en over die ene keer dat Bouwman ook al een keer dichtbij was (in de Giro van 2018). Over de titanenstrijd in Eibar waar VDB wint van van Vleuten en de hipster-koers ‘Tro-Bro’ die Thijs Zonneveld heel graag een keer zou willen rijden.