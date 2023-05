Podcast In Het Wiel | De loodzware slotweek van de Giro en het einde van een tijdperk

met video Mads Pedersen wint Giro-rit in Napels na dramati­sche slotkilome­ter voor vluchters­duo

Mads Pedersen heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Deense wielrenner van Trek-Segafredo was de snelste in een massasprint van een rit over 162 kilometer met start en finish in Napels.