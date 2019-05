Plugge geeft openheid van zaken over insinuaties rond Roglic

Door Thijs Zonneveld



Het duurde welgeteld één dag. Primoz Roglic had het roze amper om zijn schouders, na de proloog in Bologna, of de eerste insinuaties kwamen al op gang. De afgelopen weken werd er volop gespeculeerd over de Sloveense kopman van Jumbo-Visma. Was hij niet toevallig ook betrokken bij een bloeddopingschandaal? En was het niet heel vreemd dat hij van fiets wisselde op weg naar Como?



Richard Plugge, de manager van Jumbo-Visma, zegt dat hij het al aan zag komen. ,,Iedere leider in een grote ronde wordt met een vergrootglas bekeken. En zeker als je uit een ander land komt dan het land waarin je rijdt. We doen er alles aan om te voorkomen dat er renners bij ons de fout in gaan. We testen, checken bloedwaardes, we praten veel met renners – voordat we ze aannemen en als ze bij ons in dienst zijn. We zoeken iedereen uit: waar komt ie vandaan, welke linkjes heeft ie. We besteden er veel tijd en aandacht aan. De cultuur bij ons is: dat doen we niet.”

