Op dag één slaat topfavoriet Thomas eerste slag

Door Daan Hakkenberg



Gejaagd door de wind. Geraint Thomas doet op de Via Dante Alighieri zijn helm af, ademt een paar keer diep en spuugt een fluim van de buitencategorie uit. ,,Het ging supersnel. Ik haalde 94 kilometer per uur. Dat heb ik nog nooit gedaan in een tijdrit.’’ De vijftien kilometer lange tijdrit wordt een kickstart in deze Giro voor Thomas, maar dat kan de kopman van Ineos vlak na de finish nog niet bevroeden. Het is tien minuten voor drie en alleen Simon Yates ( Michelton-Scott) is al binnen, een half minuutje langzamer. De rest van de concurrenten rolt pas over een uur van het startpodium.