Na ‘Go Go’ en een gouden snelwandelaar heeft Ecuador nu een wielerheld

Wint Richard Carapaz dit weekend de Ronde van Italië dan is dat meteen een van de meest aansprekende Ecuadoraanse sportprestaties ooit. Over de sporthistorie van een land waar een snelwandelaar de nationale held is.

Door Arjan Schouten

Brengt Richard Carapaz de roze trui veilig naar Verona dan wacht hem volgende week ongetwijfeld een heldenontvangst, thuis in Ecuador. De op de evenaar gelegen republiek in het noordwesten van Zuid-Amerika heeft geen groots sportverleden, vol succes en internationale helden. Waar wij in Nederland de Dafne Schippers-brug, de Johan Cruijff Arena en het Fanny Blankers-Koen Stadion hebben, zijn in hoofdstad Quito bushaltes vernoemd naar Jefferson Pérez.

Wie, zegt u? Jefferson Pérez, de enige sporter uit Ecuador die ooit olympische medailles won. Een gouden in 1996 en een zilveren in 2008, beiden op de 20 kilometer snelwandelen.

Een snelwandelaar als grootste sportheld, het zegt alles over de magere sporthistorie van Ecuador. Een land waar voetbal met afstand de populairste sport is, zoals in zoveel landen in Zuid-Amerika. Maar ook in die sport barst het niet van de toptalenten die allemaal hun weg hebben gevonden naar de Europese topclubs. Er zijn er slechts een aantal die wel slaagden, waarvan Antonio Valencia veruit de bekendste en meest succesvolle is. Via Villarreal, Recreativo Huelva en drie jaar Wigan Athletic, belandde hij in 2009 bij Manchester United waar hij twee titels, een FA Cup en de Europa League won. Ook was de rechtsback een van de sterkhouders in het nationale elftal van Ecuador dat bij het WK in 2006 pas na de poulefase sneuvelde tegen Engeland door een goal van David Beckham.

Volledig scherm Van president Lenin Moreno kreeg voetballer Antonio Valencia eerder deze maand nog een nationale onderscheiding voor al zijn sportprestaties. © AP

Dé publiekslieveling in het voetbalmaffe Ecuador is Felipe Caicedo. De langharige aanvaller die al op zijn 17de uit Ecuador geplukt werd door FC Basel en na een lange omzwerving door Europa bij Lazio Roma landde, waar hij al twee seizoenen een van de smaakmakers is.

Maar er is meer, zo zijn er ook wat tennistoppers afkomstig uit het bergachtige Ecuador. De twee jaar terug gestopte Nicolás Lapentti zal voor velen nu de bekendste zijn. Goed voor vijf ATP-titels, een halve finale op de Australian Open (1999) en de kwartfinale op Wimbledon (2002). Maar véél succesvoller was Andrés Gómez, die in 1990 op zijn dertigste de titel op Roland Garros won door in vier sets af te rekenen met André Agassi. De nu 59-jarige ‘Go Go’ was er onlangs als de kippen bij om landgenoot Carapaz via Twitter te feliciteren toen de wielrenner voor het eerst de roze trui om zijn schouders gehangen kreeg.

En in een heel ver verleden stond er zelfs een tennisser met een Ecuadoraans paspoort op de nummer 1-positie. De in 1921 in Guayaquil geboren Pancho Segura verhuisde als tiener naar Amerika, maar behield ook het Ecuadoraanse staatsburgerschap. De in 1970 gestopte Segura, die in 2014 op een postzegel in zijn geboorteland afgebeeld stond, won liefst 66 toernooien en was begin jaren vijftig even de nummer één op de USPLTA-ranking, nog ver voor de sport geprofessionaliseerd werd.

Een paar voetballers, dus. Wat tennissers. Een snelwandelaar. En nu dus een wielerheld. Het succes van Movistar-coureur Carapaz uit bergstadje Tulcán, is groot nieuws in heel Ecuador. De coureur die een jaar terug in de Giro al de eerste wielrenner uit zijn land werd die een etappe in een grote ronde won, weet wat hij kan verwachten bij thuiskomst. ,,Wielrennen stelt weinig voor in Ecuador, mijn prestaties komen daar écht als een enorme verrassing’’, vertelde Carapaz deze week in Italië. ,,We hebben wel grote atleten in andere sporten en nu hoor ik daar ook bij. Hopelijk zorgen mijn prestaties er nu voor dat we met nieuwe projecten en scholen meer talenten op de fiets krijgen.’’