Mollema blij met rentree Groenewegen: ‘Zijn straf was te zwaar’

In Het WielDylan Groenewegen keert zaterdag na een schorsing van negen maanden terug in het peloton. De sprinter van Jumbo-Visma verschijnt in Turijn aan de start van de 104e editie van de Giro d’Italia. Bauke Mollema is dolblij met zijn terugkeer.

,,Ik vind het heel mooi dat hij meedoet’’, zegt Mollema in de nieuwste aflevering van de podcast In het Wiel. ,,Ik kan me voorstellen dat het de eerste kilometers wat gek zal zijn, zeker richting de sprint. Dan worden de renners nerveus, wordt het dringen. De schijnwerpers zullen dan waarschijnlijk op hem gericht zijn’’, verwacht Mollema, die eveneens deelneemt aan de Ronde van Italië. ,,Volgens mij is hij er wel klaar voor.’’

Groenewegen veroorzaakte in augustus vorig jaar een zware crash in de Ronde van Polen, waardoor landgenoot Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. De UCI besloot Groenewegen voor negen maanden te schorsen. ,,Als het aan mij ligt, is dat wat zwaar’’, vindt Mollema. ,,Ik vind het allemaal wat discutabel. Er zijn wel vaker sprinters die van hun lijn afgaan. Ik denk dat de bond gewoon een statement wilde maken.’’

Mollema denkt dat Groenewegen gespaard had kunnen worden als hij naar de rechter was gestapt. ,,Juridisch gezien had hij denk ik wel een punt gehad als hij in beroep was gegaan, maar dat kon hij door de gigantische nasleep gewoon niet maken. Ik denk dat hij dat zelf ook besefte.’’

Volledig scherm Dylan Groenewegen. Inzet: Bauke Mollema. © Team Jumbo-Visma, Getty, DPG Media