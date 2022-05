Mathieu van der Poel blij met 'heel goede’ tijdrit in Giro: ‘Extra dag in het roze geregeld’

Met videoMathieu van der Poel was dik tevreden dat hij de leiderstrui in de Giro d’Italia nog een dag langer kan dragen. De kopman van Alpecin-Fenix moest in de ruim negen kilometer lange tijdrit in Boedapest alleen de Brit Simon Yates voor zich dulden. ,,Van tevoren zou ik hiervoor hebben getekend”, zei Van der Poel na zijn tweede plek.

,,Ik denk dat ik een heel goede tijdrit heb gereden”, vond de rozetruidrager. ,,Het verschil tussen winnen en de tweede plaats was heel klein vandaag. Ik heb voor mezelf een extra dag in het roze geregeld. Daar kan ik heel blij mee zijn.”

Van der Poel gaat ervan uit dat morgen een sprintetappe volgt en dat hij daarin zijn leiderstrui zal behouden. ,,Ik neem de roze trui mee naar Sicilië en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © photo: Cor Vos

Dumoulin: ‘Geen wonderbenen’

Dumoulin slaagde niet in zijn missie. De Limburger van Jumbo-Visma beschouwde de tweede etappe van de Giro d’Italia als een kans op een eerste succes in een grote ronde sinds 2018. Maar de 9,2 kilometer door Boedapest waren te bochtig, de power in het klimmetje naar de finish net niet toereikend. ,,Ik was sterk, maar had geen wonderbenen. Ik heb alles gegeven, meer zat er niet in”, aldus de Girowinnaar van 2017.

Volledig scherm Tom Dumoulin. © photo: Cor Vos

,,Misschien heb ik hier en daar in een bocht iets laten liggen. En op het klimmetje had ik niet zo veel over als gehoopt. Het is een tegenvaller. Ik voelde me sterk, maar blijkbaar was het niet genoeg”, vertelde Dumoulin. Hij eindigde als derde achter Yates en Van der Poel. Lees hier meer van de reactie van Dumoulin.

Bekijk hier de reactie van Dumoulin:

(tekst gaat verder onder de video)

Winnaar Yates: ‘Onverwacht’

Yates verraste zichzelf met de zege in de tijdrit. De Brit van BikeExchange-Jayco ,,Dit komt een beetje onverwacht”, zei de Brit van Team BikeExchange-Jayco. ,,Dit is zeer zeker mijn grootste tijdritoverwinning. Ik reed zo hard als ik kon, ook op het vlakke. Ik was ook geen moment zeker van de zege, totdat Mathieu van der Poel de finishlijn was gepasseerd.”



Yates is één van de favorieten voor de eindzege in de Ronde van Italië. De winst in de tijdrit is daar volgens hem maar een klein onderdeel in. ,,Vandaag was een inspanning van twaalf minuten. Er komen nog etappes aan die veel meer van ons vragen. Ik vier vandaag mijn eerste tijdritoverwinning in een grote ronde en geniet daarvan, maar ik kijk ook naar het grotere plaatje.”

Volledig scherm Simon Yates. © AFP

Bekijk hier alle klassementen in de Giro:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier het rittenschema van de Giro:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen.