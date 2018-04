López kopman van Astana in Giro

López eindigde eerder in de Vuelta als achtste en boekte in die Spaanse rittenkoers ook twee etappezeges. Dit seizoen won de klimspecialist al een rit in de Ronde van Oman en eentje in de Ronde van de Alpen.



Naast López rekent Astana voor het klassement ook op Jan Hirt. De Tsjech kwam vorig jaar tot de twaalfde plaats in de eindstand van de Giro.



De selectie van Astana bestaat verder uit de Spanjaarden Pello Bilbao en Luis León Sánchez, de Kazakken Andrej Zeits en Alexei Loetsenko, de Est Tanel Kangert en de Italiaan Davide Villella.



De 101ste editie van de Giro gaat vrijdag in Jeruzalem van start. Tom Dumoulin is de titelverdediger in de eerste grote ronde van het jaar.