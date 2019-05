LIVE | Niemand krijgt ruimte in snelle openingsfase

Mollema knokt zich terug: Bergop voelde ik mij niet super

23 mei Even zag het er slecht uit voor Bauke Mollema. Net voor de top van de klim naar Montoso geraakte de kopman van Trek-Segafredo in moeilijkheden en zag hij in de verte de groep met onder andere Primoz Roglic steeds kleiner worden. In de afdaling wist hij de schade te beperken en verloor hij uiteindelijk geen tijd. ,,Ik ben blij dat ik vandaag geen tijd heb verloren.”