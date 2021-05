LIVE | Mollema in achtervolging op kopgroep, peloton laat begaan

Wat mogen we verwachten van de Nederlan­ders in de Giro?

5 mei Elf Nederlanders beginnen zaterdag in Turijn aan de de Giro d’Italia 2021. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal geen van hen zich op het algemeen klassement richten, wat niet betekent dat we ze niet zullen zien. Wat mogen we deze Giro verwachten van onze landgenoten?