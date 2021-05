LIVE | Groenewegen gelost, Evenepoel komt seconde dichter bij Bernal

Evenepoel keert terug in Giro na langdurig herstel van zware val in ravijn: ‘Kijken hoe lichaam reageert’

3 mei Remco Evenepoel maakt inderdaad als verwacht in de komende Ronde van Italië zijn rentree in het wielerpeloton. Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step heeft het 21-jarige toptalent opgenomen in de ploeg voor de Giro, die op 8 mei begint met een korte tijdrit in Turijn.