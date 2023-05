LIVE Giro d’Italia | Kopgroep strijdt om zege koninginnenrit, Roglic houdt zich nog koest

De Giro d’Italia gaat verder met de negentiende etappe. Het is de voorlaatste kans voor de klassementsrenners om verschillen te maken in het algemeen klassement, want op het menu staan de nodige beklimmingen. Geraint Thomas heeft nog altijd de roze trui in zijn bezit. Blijf via ons livewidget en liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!